Dua Lipa revela detalles de su próximo disco

La estrella británica dio una entrevista en la que ofreció un vistazo al proceso creativo y las temáticas del esperado sucesor de Future Nostalgia.

Por Rodrigo Piedra.- La estrella pop Dua Lipa se está preparando para anunciar su muy esperado próximo álbum. Como sus seguidores están más que expectantes, en una reciente entrevista con Rolling Stone, la artista ganadora del Grammy ofreció un vistazo al proceso creativo y a la dirección temática del sucesor de Future Nostalgia (2020).

En la conversación, la artista británica insinuó un equilibrio entre la nostalgia y un enfoque positivo, buscando crear música que pueda resistir la prueba del paso del tiempo y que a la vez refleje las experiencias contemporáneas: “Este disco se siente un poco más crudo. Quiero capturar la esencia de la juventud, la libertad, el divertirse y dejar simplemente que las cosas sucedan, ya sea para bien o para mal”.

La influencia de Primal Scream y Massive Attack

A pesar de que no haya ninguna información oficial sobre el disco, ya sea título o fecha de lanzamiento, Dua Lipa comentó que el nuevo material se inclina alrededor del pop psicodélico influenciado por la cultura raver del Reino Unido, y específicamente nombró a Primal Scream y Massive Attack como influencias.

En otro momento de la entrevista con Rolling Stone, Lipa reveló que, según ella, la gente no quiere que las estrellas pop sean “políticas”: “No sé si la gente cree que a mí me gusta leer libros. Creo que es una cuestión de lo que la gente quiere de sus pop stars. No quieren que seas política. No quieren que seas inteligente. No es que diga que lo sea, pero para mí hay mucho más de lo que simplemente hago”.