Policiales

Dos vehículos colisionaron y no hubo heridos

martes 12 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Sucedió en una transitada esquina de Ushuaia. Ambos rodados tuvieron daños y no se registraron personas lesionadas.

USHUAIA. – Personal policial intervino en una colisión entre dos vehículos ocurrida el lunes a la tarde en la intersección de las calles Kuanip y Karukinka de esta ciudad.

El siniestro vial fue protagonizado por un Fiat Cronos, conducido por Mariana Moringo (37), quien era acompañada por tres personas y un Volkswagen Voyage, que manejaba Juan Heriberto Barría Navarro (63).

Afortunadamente en esta colisión no hubo personas lesionadas.

