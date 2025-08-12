Dos vehículos colisionaron y no hubo heridos

Sucedió en una transitada esquina de Ushuaia. Ambos rodados tuvieron daños y no se registraron personas lesionadas.

USHUAIA. – Personal policial intervino en una colisión entre dos vehículos ocurrida el lunes a la tarde en la intersección de las calles Kuanip y Karukinka de esta ciudad.

El siniestro vial fue protagonizado por un Fiat Cronos, conducido por Mariana Moringo (37), quien era acompañada por tres personas y un Volkswagen Voyage, que manejaba Juan Heriberto Barría Navarro (63).

Afortunadamente en esta colisión no hubo personas lesionadas.