Dos vehículos chocaron y una mujer fue trasladada al hospital

El siniestro vial ocurrió esta tarde en Río Grande. La conductora de un auto fue trasladada al hospital y minutos más tarde obtuvo su alta médica.

RÍO GRANDE. – En el transcurso de esta tarde (14:00 horas), dos vehículos protagonizaron una colisión en la intersección de la ruta nacional Nº3 y una salida ubicada a pocos metros de una clínica médica.

Se trató de un automóvil Chevrolet Tracker LTZ, color gris, que conducía Gonzalo Fernández (27), quien iba acompañado por una mujer que se retiró del lugar antes de la llegada del personal policial; y un automóvil Toyota Etios, color gris, manejado por Cecilia Vera (54).

​Tras la colisión llegó una ambulancia y trasladó a Vera al hospital debido a que presentaba dolencias. Allí fue evaluada y posteriormente tuvo el alta médica.

El personal de Tránsito Municipal realizó test de alcoholemia a ambos conductores y arrojaron resultados negativos en ambos casos.