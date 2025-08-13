Dos vehículos chocaron y no hubo lesionados

El incidente vial ocurrió ayer a la noche en Ushuaia. Afortunadamente no hubo heridos.

USHUAIA. – Anoche dos vehículos colisionaron en la intersección de las calles Gobernador Paz y 9 de Julio de esta ciudad.

El siniestro vial fue protagonizado por un Ford Ka, conducido por Sergio Fernando Acuña (42), quien viajaba acompañado por su hija menor de edad y un auto Toyota Etios, que manejaba Paulo Víctor Costa Almeida (37).

Ninguna persona sufrió lesiones. No obstante, la menor fue trasladada al hospital para una evaluación médica preventiva y tras el examen se constató que no tenía lesiones de consideración y recibió el alta médica.

Cabe indicar que ambos conductores portaban la documentación vehicular y personal reglamentaria al momento del siniestro vial.