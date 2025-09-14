Dos vehículos chocaron en un circulado cruce de calles

El siniestro vial ocurrió ayer a la tarde en Río Grande. Ambos rodados tuvieron importantes daños. Una persona fue trasladada al hospital y minutos más tarde tuvo su alta médica por lesiones leves.

RÍO GRANDE. – En la tarde del sábado en la esquina de las calles Islas Malvinas y Moyano dos vehículos colisionaron y el conductor de uno de los rodados fue trasladado al hospital.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 16:30 horas y fue protagonizado por un Ford Ka color blanco, que conducía Luis Sánchez (21) y un Volkswagen Polo color gris manejado por German Contreras (27).

De manera preventiva una ambulancia trasladó a Contreras al hospital regional para una mejor atención. Posteriormente fue dado de alta y presentó lesiones de carácter leves y no fue necesaria la iniciación de actuaciones penales.

Personal de tránsito municipal efectuó los test de alcoholemia a los conductores y arrojaron resultados negativos.

Los dos vehículos chocaron el la intersección de las calles Islas Malvinas y Moyano. Foto: Gladys Guerrero