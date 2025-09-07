Dos sujetos fueron detenidos por agredir con un arma blanca a otra persona

El violento hecho ocurrió el sábado en Ushuaia. La policía detuvo a dos hombres y uno de ellos tenía una navaja con manchas de sangre. El denunciante sufrió lesiones en la zona de la cabeza y un corte en un dedo de la mano izquierda.

USHUAIA. – El pasado sábado personal policial detuvo a dos sujetos por ser los posibles agresores de una persona que denunció ante la policía que había sido atacado con un arma blanca.

El hecho de agresión ocurrió sobre la calle Aristóbulo del Valle al 500; la persona lesionada manifestó que había sido agredida tras una discusión con varios individuos. El denunciante presentaba lesiones en la región cefálica y un corte en el dedo de la mano izquierda.

Con la descripción proporcionada por el damnificado se realizó la detención a unos 100 metros del lugar, de dos individuos identificados como Ignacio Agustín Amante Mendoza (26) y Juan Carlos Cortez (22). Los uniformados constataron que este último portaba entre sus pertenencias una navaja con manchas de sangre.

Por el delito de lesiones estas dos personas fueron detenidas.