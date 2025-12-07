Dos motociclistas lesionados tras un choque en una esquina de Ushuaia

El incidente vial ocurrió el sábado en la intersección de 12 de Octubre y Cabo Moyano de Ushuaia, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron. Los dos ocupantes del rodado menor fueron asistidos y trasladados al Hospital Regional.

USHUAIA. – Durante la tarde del sábado se registró un siniestro vial, en la intersección de las calles 12 de Octubre y Cabo Moyano, entre una motocicleta Gilera VC150 y un automóvil Fiat Palio. El siniestro motivó la intervención inmediata de personal policial y sanitario.

Según indicaron fuentes presentes en el lugar, la motocicleta era ocupada por un joven de 21 años y una mujer de 24, quienes resultaron con dolencias en sus piernas producto del impacto. Ambos permanecieron conscientes, aunque manifestaron dolor y dificultad para movilizarse, por lo que se solicitó asistencia médica.

Una ambulancia del Hospital Regional arribó al sitio y trasladó a los dos motociclistas para su evaluación y atención médica. En tanto, el conductor del Fiat Palio no presentó lesiones.

Personal policial se encargó de señalizar el sector y recabar información para establecer la mecánica exacta del accidente, mientras que los vehículos involucrados quedaron retenidos preventivamente hasta avanzar con las actuaciones correspondientes.