Dos incendios intencionales en menos de diez minutos en la Margen Sur

Una casilla fue destruida y un auto terminó seriamente dañado en dos siniestros provocados de manera intencional en distintos puntos de la Margen Sur de Río Grande. No hubo heridos y el Juzgado de Instrucción investiga ambos hechos.

RÍO GRANDE. – Dos incendios intencionales se registraron con pocos minutos de diferencia en la noche del viernes en la Margen Sur. El primero ocurrió alrededor de las 21:50 en una casilla ubicada en la calle San Agustín al 300, donde el fuego destruyó gran parte del inmueble. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y, tras las pericias iniciales, el perito determinó que el siniestro había sido provocado de forma intencional.

Minutos después, cerca de las 22:00, otro llamado alertó sobre un segundo incendio en la Margen Sur. Esta vez, se trató de un vehículo Toyota Yaris gris que se encontraba estacionado sobre la calle Mirko Milosevic al 1700. Tras extinguir las llamas y asegurar el área, se aguardó la intervención del perito de Bomberos con luz natural, quien finalmente confirmó que también se trató de un hecho intencional.

En ninguno de los episodios hubo personas heridas. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción de turno.