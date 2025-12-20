Dos hombres fueron detenidos por daños y resistencia a la autoridad

El hecho ocurrió hoy durante la madrugada por daños provocado en un local nocturno de Río Grande. Ambos fueron aprehendidos en el marco de un procedimiento por flagrancia, con intervención de la Fiscalía de turno. (Foto ilustrativa)

USHUAIA.– Durante la madrugada de este sábado, personal policial detuvo a dos hombres en el marco de un procedimiento por daños y resistencia a la autoridad, luego de un incidente ocurrido en un local nocturno ubicado sobre la calle Julio Roca al 50.

Según se informó, uno de los involucrados había ocasionado daños en la puerta de ingreso del establecimiento y se dio a la fuga. Tras una recorrida preventiva por el sector, el sujeto fue localizado en la intersección de las calles 25 de Mayo y avenida Maipú, donde fue identificado como Ezequiel Alejandro Guzmán, de 26 años, quien quedó detenido por el delito de daños.

En el transcurso del procedimiento, otro hombre, identificado como Leonel Edgar Suárez (26), intentó entorpecer el accionar policial, por lo que también fue aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

La intervención se llevó a cabo en el marco de la flagrancia y de acuerdo con las facultades conferidas por la Ley Provincial Nº792. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, que avaló lo actuado.

Incendio en un camión recolector de residuos

USHUAIA.– Personal policial intervino anoche, alrededor de las 23:30, a raíz de un incendio registrado en un camión recolector de residuos que circulaba por la calle San Martín al 1600.

Según se informó, el fuego se originó en el sector de carga de la unidad y fue rápidamente extinguido por personal de Bomberos Voluntarios, evitando que las llamas se propagaran y causaran mayores daños.

Como consecuencia del siniestro no se registraron personas lesionadas, y la situación fue controlada en pocos minutos.