Dos estudiantes de la UNTDF realizan tareas de campo en la Antártida

Las estudiantes avanzadas de la Licenciatura en Geología de la UNTDF Antonella Toledo Oyarzo y Micaela Arias, junto a la Licenciada en Geología Josefina Taffarel y bajo la supervisión del Dr. Eduardo Olivero son parte de la Campaña Antártica de Verano 25/26.

El grupo de trabajo se trasladó en primer lugar a la base antártica Conjunta Marambio a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que forma parte de la logística de la Campaña Antártica de Verano (CAV). Desde esta base viajaron en helicóptero al sitio de estudio en la isla Cerro Nevado.



Sobre su trabajo

“Vamos a trabajar en el proyecto de la Dra. Florencia Milanese sobre paleomagnetismo bajo la supervisión del Dr. Eduardo Olivero, vamos a realizar un mapeo general de los afloramientos y hacer un poco de susceptibilidad magnética”. De esta forma nos contaba desde el sitio el trabajo que llevarán adelante Antonella.

La participación de las dos estudiantes del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF se da en el marco de una articulación de la asignatura Paleoambientes Polares y el proyecto de investigación dirigido por la Dra. Milanese.

La vida en Antártida

“La Dirección Nacional del Antártico (DNA) nos provee carpas, generador, vestimenta técnica y alimentos y la Universidad herramientas de trabajo como piquetas, lupas y equipos GPS”

Como el grupo de trabajo va a realizar su actividad científica en campamento, es decir, fuera de una base, deben proveerse de todo lo necesario para la vida diaria. Los alimentos son en gran parte conservas que aseguran su mantenimiento en condiciones adecuadas para toda la estancia.

Sobre Eduardo Olivero

El Dr. Eduardo Olivero, geólogo y Profesor Émerito de nuestra Universidad, lleva 51 años estudiando el continente antártico. Fue reconocido por nuestra casa de estudios como Profesor Emerito, el más alto honor que un docente universitario puede obtener. Olivero realizó toda la estratigrafía de la cuenca James Ross y de la Cuenca Austral de Tierra del Fuego. Fue docente de la UBA, director del CADIC-CONICET y profesor Titular del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, donde actualmente continúa sus labores de docencia en dos asignaturas optativas entre las cuales se encuentra la que reunió a este equipo de trabajo.



UNTDF y Antártida Argentina

Por proximidad geográfica y por su perfil académico-científico, la Antártida ocupa un lugar central en la agenda de investigación y formación de la UNTDF. La Universidad cuenta con la Maestría en Estudios Antárticos y con el Centro de Documentación Antártica, que reúne y pone a disposición bibliografía y materiales vinculados al continente blanco. Año a año, docentes-investigadores y personal nodocente participa de campañas de verano a través de la articulación con el Instituto Antártico Argentino de la DNA y otros organismos científicos nacionales e internacionales.

En este caso se da una situación excepcional: dos estudiantes participan de la Campaña en el marco de sus tareas de investigación.

Desde Tierra del Fuego les enviamos todos los éxitos en esta instancia y trabajaremos para que se repita.