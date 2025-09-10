Dos de deportes

A las 19:00, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), en esta ciudad, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego realizará el lanzamiento oficial del Campeonato Argentino de Hockey Pista.

Presentan los Nacionales

RIO GRANDE.- A las 19:00, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), en esta ciudad, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego realizará el lanzamiento oficial del Campeonato Argentino de Hockey Pista, reservado para Selecciones, en las categorías Mayores Caballeros y Damas, y Sub 19 Damas, a jugarse del jueves 18 al domingo 21, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora y en el Anexo del Microestadio Provincial.

IRT Pensado en el CARG

RIO GRANDE.- Hasta las 18:15 del próximo sábado 13 estarán abiertas las inscripciones (socios, $ 8.000; no socios, $ 15.000) para participar en el Torneo Pensado (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”) del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), a jugarse ese día (18:30), el domingo 14 (17:00), el miércoles 17 (20:00), el sábado 20 (18:30), el domingo 21 (17:00), el sábado 27 (18:30) y el domingo 28 (17:00) del presente mes. Informes: (2964) 529761/419577.