Dos Almas patagónicas

En el Polideportivo Lavalle de Villa Tulumaya, cabecera del departamento mendocino de Mendoza, en el extremo norte de aquella provincia cuya, se disputó entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre el Campeonato Nacional de la Federación de Bádminton de la República Argentina (FeBaRA).

RIO GRANDE.- Y allí estuvo presente la deportista fueguina Alma Ganz, acompañada por la profesora Cristina Bustos, su entrenadora en la Escuela Provincial de esta disciplina, que funciona en la Casa del Deporte de Tolhuin, y depende de la Secretaría de Deportes de la provincia.

El certamen reunió a participantes desde la categoría Sub 13 hasta Abierta Mayor. Y la representante del Corazón fueguino obtuvo el título en Sub 15, imponiéndose en el encuentro decisivo a Alma Morales, del Club de Badminton Oeste, de la capital del Neuquén, quien es entrenada por el profesor Julián Urey, y venía de conseguir el bronce en los Juegos Evita, en Sub 14, donde Ganz se había ubicado 6° en Sub 16, con 4 victorias y 1 derrota.

Ambas jugadoras patagónicas unieron fuerzas para competir en el dobles de Sub 15, superando en la final a Emma Sánchez y Julia Miotti, del Club Gimnasia Gualeguaychú (Entre Ríos), y dirigidas por Marcos Miotti.

Además, Ganz participó recientemente el Campo de Entrenamiento Nacional, realizado en el CeNARD porteño.