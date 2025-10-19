Dos allanamientos con resultados positivos

Por orden del juzgado de instrucción Nº3 de Ushuaia, los policías realizaron dos procedimientos en viviendas por el robo de garrafas de gas. Los investigadores tuvieron buenos resultados y dos personas fueron notificadas de derechos y garantías.

USHUAIA. – En la jornada del sábado el personal policial realizó dos allanamientos en viviendas del Barrio Peniel 2 de esta ciudad, en la investigación por el robo de garrafas, hecho que fue denunciado por César Daniel Aguirre (61).

En los procedimiento los policías obtuvieron resultados positivos: primero se efectuó en la vivienda ubicada en el sector 400 del Barrio Peniel 2, propiedad de Marcos Joaquín Díaz (26), donde se procedió al secuestro de diversos elementos de interés; y el otro allanamiento fue en el domicilio de Santiago Ismael Díaz (26), situado en el mismo barrio (sector 300); también incautaron elementos vinculados a la causa.

Ambos individuos mencionados fueron notificados de sus derechos y garantías procesales. Y en el caso interviene el Juzgado de Instrucción Nº3 de esta ciudad.