Dos a Punta Arenas, tres para septiembre

Hoy viajarán rumbo a Punta Arenas (Chile) los pugilistas amateur Yonathan Flores y Karina Gómez, quienes competirán el sábado 23 en un festival que tendrá por sede al Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

RIO GRANDE.- Ambos boxeadores representan a la Escuela Municipal (Barrio Reconquista), y en el rincón estará el instructor Pedro Gómez. Sus rivales provendrán de Santiago, la capital del país trasandino.

A un mes

Entretanto, el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre (en ambas jornadas, de 9:30 a 11:30 y de 18:00 a 20:00, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas, ubicado en Belisario Roldán 1314), los excampeones mundiales Yésica Bopp y Omar Narváez, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento (inscripción: $ 30.000), que finalizará el viernes 19 (17:00 a 19:00), con una Clase Abierta, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro.

Y el sábado 20 (19:00), en el Club Sportivo, se realizará el Festival Noche de Campeones (anticipadas, $ 10.000; en puerta, $ 15.000).