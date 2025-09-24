Dónde están los lingotes de oro girados al exterior

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, reveló ayer que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”.

BUENOS AIRES (NA).- “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, dijo Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

El funcionario también aclaró que tampoco saben en la AGN qué “interés está rindiendo” ese oro y acotó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”.

“Tampoco sabemos si se han pagados seguros de traslados. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es avanzar”, agregó ante la comisión que preside el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto.

Sobre el final, el titular de la AGN propuso que la Comisión considere la citación a las autoridades del BCRA o “lo que disponga”.

Olmos se quejó también por las demoras en la puesta en marcha del Colegio de Auditores, acéfalo desde hace meses, al afirmar que “si estuviera constituido el colegio de auditorías se podría judicializar el tema”.

También hizo hincapié en los bonos BOPREAL e indicó que el Banco Central respondió con la misma dinámica que ante las consultas por los lingotes de oro. “Tampoco podemos terminar de concluir esa auditoría, el BCRA nos dice esa información es reservada”, aseveró.

Para Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández y referente del PJ porteño, “ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor”.

“En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”, cerró.

El giro de oro al exterior había sido denunciado el año pasado por el diputado de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo, luego de haber presentado un pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, contestar sobre “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas” del organismo “con destino al exterior”.

Esa iniciativa generó un fuerte revuelo político que obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a dar explicaciones.

Según Caputo, se trató de una operación “positiva” con el objetivo de que la Argentina “maximizara los retornos de sus activos”.