Donda tricampeona

Luego de sus éxitos en Florianópolis 2023 (7,5/9) y en Colonia 2024 (8/9), ambos en la categoría Sub 12, la Maestra FIDE Femenina (MFF) riograndense Jazmín Donda (ELO: 1.892/2° preclasificada) consiguió en la víspera su tercer título Sudamericano.

RIO GRANDE.- Luego de sus éxitos en Florianópolis 2023 (7,5/9) y en Colonia 2024 (8/9), ambos en la categoría Sub 12, la Maestra FIDE Femenina (MFF) riograndense Jazmín Donda (ELO: 1.892/2° preclasificada) consiguió en la víspera su tercer título Sudamericano, ahora en Sub 14, al imponerse en el XXI Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2025, disputado en Cali (Colombia), con 8 puntos en 9 rondas (90’ + 30”; 46 participantes), cediendo el invicto en la 7°, ante la peruana Rihanna Rojas (subcampeona, con 7). El podio se completó con la venezolana Marcela Vergara (6,5).

Mañana (14:00/16:30/19:00) y el domingo (10:00/15:00/17:30), en Elcano 681, se jugará el Torneo Clausura Nelfo Clementino (suizo, 6 rondas, 45’ + 15”, válido para el ELO).