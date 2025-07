Donda mantenía el invicto

La Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda entabló en la cuarta ronda con la estadounidense Audrey Keyan Li, y se mantenía en el lote de punta en la categoría Sub 14 del 35° Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud (suizo, 9 rondas, 90’ + 30”), que finalizará pasado mañana, en El Callao (Perú).

RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande sumaba 3 puntos y ocupaba el noveno puesto, a una unidad de las punteras –con el puntaje ideal-, su par Nicole Mollo (Bolivia), y la Candidata a Maestra Femenina (CMF) Fabiana Gómez (Perú), quienes se medían anoche, en la primera mesa de la quinta ronda.

Por la misma instancia, la fueguina (única argentina en esta división de edad) llevaba las piezas blancas ante otra estadounidense, .Michelle Zhang, con el mismo puntaje.

Hoy se jugará la 6° ronda (11:30 de Argentina); mañana habrá nuevamente doble jornada (la séptima a las 11:30, la octava a las 19:00); y el sábado 2 se clausurará la competencia (11:30).

El campeón en Sub 14, Sub 16 y Sub 18 (Abierto y Femenina) ganará el derecho a representar a su país en el Mundial 2025 (suizo, 12 rondas, 90’ + 30”), a realizarse en Durres (Albania), del 4 al 15 de octubre.

RONDA 4 (30/07; 11:30)

M Partida Res.

1 MFF Mollo Figueroa (Bol)-Silva (Perú) 1-0

2 López (Col)-CMF Gómez (Perú) 0-1

3 Zhang (EUA)-Rojas (Perú) tab

4 Li (EUA)-MFF Donda (Argentina) tab

5 Huamán (Perú)-CMF Duarte (México) 0-1

6 Yang (EUA)-CMF Luna (Colombia) 1-0

RONDA 5 (30/07; 19:00)

M Partida Res.

1 CMF Gómez (Perú)-MFF Mollo (Bolivia)

2 CMF Duarte (Peru)-Rojas (Perú)

3 MFF Donda (Argentina)-Zhang (EUA)

4 Torres (Perú)-CMF Yuan (EUA)

5 Audrey Li (EUA)-Michelle Zhang (EUA)

6 Shuang Chen (Canadá)-Leah Yang (EUA)

35° PANAMERICANO * SUB 14 FEMENINO

P/Ajedrecista País ELO Pts. D1 D2

1.MFF Nicole Mollo Bolivia 1.895 (3°) 4,0 9,0 10,5

2.CMF Fabiana Gómez Perú 1.796 (8°) 4,0 7,5 8,5

3.CMF Lily Duarte México 1.828 (6°) 3,5 8,5 9,5

4.Rihanna Rojas Perú 1.716 (8°) 3,5 7,0 8,5

5.Luciana Silva Perú 1.758 (12°) 3,0 9,5 10,5

6.Michelle Zhang Est.Unidos 1.793 (9°) 3,0 8,5 10,5

7.Audrey Keyan Li Est.Unidos 1.715 (19°) 3,0 8,5 10,0

8.Fernanda López Colombia 1.755 (13°) 3,0 8,5 9,0

9.MFF Jazmín Donda Argentina 2.115 (1°) 3,0 8,0 10,0

10.Leah Yang Est.Unidos 1.691 (22°) 3,0 8,0 9,5