Donación a las infancias de internas y agentes penitenciarias

Mujeres que integran el Servicio Penitenciario y algunas internas que cumplen condena, elaboraron productos que fueron donados al hospital, al hogar de menores y en un comedor comunitario.

RÍO GRANDE.- En el marco de la conmemoración del «Día de las Infancias», un grupo de mujeres que están privadas de la libertad y que se encuentran alojadas en la Alcaidía Femenina en esta ciudad, realizaron cookies, muffins y amigurumis; elementos que fueron entregados al Hospital Regional, al Hogar de Menores y al Comedor Comunitario de María, que funciona en la Margen Sur de esta ciudad. La alcaide Mayor, Natalin Impini (derecha) y la subalcaide, Daiana Maldonado, hicieron entrega de los elementos.

Gracias a la donación realizada por una firma que provee alimentos, se realizó la elaboración de los mencionados productos alimenticios.

Las internas, junto a la alcaide Mayor, Natalin Impini y la subalcaide, Daiana Maldonado; efectuaron este trabajo en el interior de la Alcaidía Femenina que funciona dentro del predio de la Unidad de Detención, ubicada en el excampamento YPF. Los productos fueron entregados a un comedor comunitario.