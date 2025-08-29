Donación a las infancias de internas y agentes penitenciarias

Mujeres que integran el Servicio Penitenciario y algunas internas que cumplen condena, elaboraron productos que fueron donados al hospital, al hogar de menores y en un comedor comunitario.
RÍO GRANDE.- En el marco de la conmemoración del «Día de las Infancias», un grupo de mujeres que están privadas de la libertad y que se encuentran alojadas en la Alcaidía Femenina en esta ciudad, realizaron cookies, muffins y amigurumis; elementos que fueron entregados al Hospital Regional, al Hogar de Menores y al Comedor Comunitario de María, que funciona en la Margen Sur de esta ciudad.
Gracias a la donación realizada por una firma que provee alimentos, se realizó la elaboración de los mencionados productos alimenticios.
Las internas, junto a la alcaide Mayor, Natalin Impini y la subalcaide, Daiana Maldonado; efectuaron este trabajo en el interior de la Alcaidía Femenina que funciona dentro del predio de la Unidad de Detención, ubicada en el excampamento YPF.
Finalmente las «delicias» fueron entregadas el pasado fin de semana en áreas de pediatría, maternidad y neonatología del Hospital; en el Hogar de Menores, donde se encuentran alojados los menores que están involucrados en cuestiones judiciales y en el Comedor Comunitario de María.