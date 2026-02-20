Domingo de Carnaval en la peatonal Metet

Este domingo 22 de febrero, a partir de las 15:00 horas, la ciudad de Tolhuin vivirá una nueva edición del Domingo de Carnaval, una propuesta pensada para disfrutar en comunidad con música, alegría y espíritu festivo.

La celebración se llevará adelante en la peatonal Metet, ubicada frente a ATE, entre las calles Lucas Bridges y Minkiol, donde vecinos, vecinas y visitantes podrán compartir una tarde cargada de ritmo, disfraces y actividades recreativas.

El evento organizado por la Dirección de Cultura contará con música en vivo, juegos con espuma, chocolatada y distintas propuestas para que grandes y chicos puedan sumarse a esta fiesta popular que cada año convoca a la comunidad en un ambiente de encuentro y celebración.

Desde el Municipio invitan a participar de esta jornada que busca fortalecer los espacios culturales y recreativos en el corazón de la isla, promoviendo el disfrute y la participación de toda la familia.

El Domingo de Carnaval se consolida así como una oportunidad para compartir, celebrar y vivir el carnaval con identidad tolhuinense.