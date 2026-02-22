Dolor en la música: murió el legendario Willie Colón

A los 75 años, murió una de las figuras excluyentes de la música latina. La familia de Willie Colón confirmó la noticia en sus redes sociales.

El mundo de la música latina está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Willie Colón a los 75 años, una figura central de la cultura popular y el arquitecto sonoro de la identidad nuyorican (puertorriqueños nacidos o criados en Nueva York o sus alrededores). Su partida marca el fin de una era para los ritmos afrolatinos, dejando un vacío imposible de llenar en las calles.

Colón no solo fue un virtuoso del trombón, sino un cronista social que utilizó la música para denunciar la marginación y celebrar la resistencia de los inmigrantes en las grandes urbes. Desde sus inicios con el sello Fania Records, el «Malandro» —apodo que se ganó por su estética rebelde y sus portadas de discos inspiradas en el mundo del crimen organizado— revolucionó el género fusionando el son cubano con el jazz, el rock y los ritmos urbanos.

Quién fue Willie Colón y por qué su legado es eterno

Hablar de Willie Colón es hablar del corazón de la salsa. Nacido en el Bronx con raíces puertorriqueñas, Colón fue el puente definitivo entre la tradición del Caribe y la modernidad de la metrópoli. Su importancia radica en tres pilares fundamentales:

Innovación Sonora: sacó al trombón del fondo de la orquesta y lo puso al frente, creando un sonido crudo, agresivo y potente que definió el «sonido de Nueva York».

La Dupla de Oro: junto a Héctor Lavoe, formó el binomio más importante de la música latina, pariendo himnos como El Cantante, Che Che Colé y Aguanilé.

Siembra de Conciencia: con el disco Siembra, grabado junto a Rubén Blades, elevó la salsa a una categoría literaria y política. Canciones como Pedro Navaja y Plástico demostraron que se podía bailar y pensar al mismo tiempo, criticando el imperialismo y la alienación social.

Más allá de la música, Colón fue un activista político y un defensor de los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. Su capacidad para capturar el dolor, la alegría y la rabia del barrio en una partitura lo convirtió en un ícono transgeneracional.