Dolor en la comunidad tecnológica fueguina por el fallecimiento de Nelson Antonio Montiel

RIO GRANDE.- La comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego despidió con profunda tristeza a Nelson Antonio Montiel, trabajador histórico de la institución, veterano malvinero y ferviente defensor de la soberanía argentina.

El ingeniero Mario Félix Ferreyra, Decano de la UTN fueguina, expresó su hondo pesar por la partida de su querido amigo, a quien recordó como un hombre íntegro, siempre comprometido con la patria y con la UTN fueguina. En su mensaje, hizo llegar sus condolencias a familiares y allegados, deseando que la esperanza les dé la fortaleza necesaria para atravesar este doloroso momento y que el recuerdo de su sonrisa permanezca vivo en todos quienes lo conocieron.

Montiel deja una huella imborrable en la vida institucional. Entre tantos momentos compartidos, se recuerda especialmente la visita del héroe de Malvinas Owen Crippa a la UTN en abril de 2011, cuando Montiel acompañó al aviador naval junto al ingeniero Ferreyra en una jornada que marcó a estudiantes y docentes del CIERG, alentados a mantener siempre presente el objetivo Malvinas.

La UTN fueguina despide hoy a un hombre de convicciones firmes y vocación de servicio, cuya memoria permanecerá como ejemplo de compromiso y patriotismo.

Montiel fue Intendente del complejo educativo de la UTN fueguina y FUNDATEC.