Doctor Doom será el mayor villano del UCM… pero primero los engañará a todos

No llegará como villano. Fingirá ser héroe. Pero el Doctor Doom de Robert Downey Jr. va a traicionar a todos en Avengers: Doomsday. Así empieza todo.

Robert Downey Jr. volverá al Universo Cinematográfico de Marvel, pero no como Iron Man. Esta vez será el mismísimo Doctor Doom. Y según una teoría que empieza a cobrar fuerza, su versión del personaje no entrará como villano… sino como aliado. Un héroe falso que se ganará la confianza de Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Solo para apuñalarlos a todos por la espalda en el momento justo.

Bienvenidos a Vengadores: Doomsday. El título ya lo avisa: el día del juicio está por llegar, y tiene nombre propio. Se llama Doom.

La llegada del engaño

Todo apunta a que Thunderbolts (2025) fue el primer paso para introducir a este nuevo Doctor Doom en el UCM. En la escena post-créditos, Yelena Belova y su equipo observan cómo una nave con el logo de los Cuatro Fantásticos entra en la Tierra-616. Pero algo no encaja. Ni el diseño de la nave ni su tamaño coinciden con la que vimos en los tráilers de Los 4 fantásticos: Primeros pasos.

¿La explicación? Esa no es la nave de los 4F. Es la nave de Doom. Kevin Feige, productor ejecutivo del UCM, alimentó la sospecha: “El nombre de su nave es Excelsior, y sí, hay una nave de los Cuatro Fantásticos entrando en el MCU en la escena… pero no estoy seguro de que sea la misma.” Misterioso, ¿no? Si no son los Cuatro Fantásticos, alguien más está detrás de esa llegada. Y ese alguien podría ser el Doctor Doom.

El origen trágico del nuevo Doctor Doom

La teoría principal es que Doom proviene de un universo alternativo. Uno en el que es aliado (incluso amigo) de Reed Richards, y donde la amenaza de Galactus ya ha arrasado con su realidad.

En lugar de dejarse consumir por la desesperación, Victor escapa. Y lo hace con un propósito claro: conquistar otros universos para salvar el suyo… o reemplazarlo. Es aquí donde nace el plan maestro: fingir ser un viajero desesperado, un héroe multiversal que busca ayuda. Pero en realidad, está sembrando las semillas de su propio imperio.

El heredero del legado de Iron Man

Elegir a Robert Downey Jr. para este papel no es casualidad. Su versión de Doom será todo lo que fue Tony Stark… pero al revés. Ambos son genios. Ambos construyen sus propias armaduras. Ambos tienen un ego colosal. Pero mientras Stark evolucionó hacia el sacrificio, Doom caminará directo hacia la dominación.

Imagina esto: los héroes del UCM confían en él porque ven a alguien que les recuerda a Iron Man. Incluso podrían dejarse llevar por la nostalgia. Pero detrás de esa máscara de acero hay algo muy diferente. No hay redención. No hay humanidad. Solo ambición.

Doctor Doom como el gran manipulador

En Vengadores: Doomsday, este Doom no atacará de inmediato. No llegará lanzando rayos. No irá a la guerra… todavía. Primero escuchará. Ayudará. Ganará batallas. Aportará soluciones. Se mostrará útil. Pero todo estará calculado. Porque la clave del personaje no es el poder, sino su capacidad para manipular. Su narcisismo disfrazado de benevolencia. Doom no quiere ser un villano. Quiere ser un dios. Un héroe para todos… siempre que todos obedezcan.

¿El Reed Richards de Pedro Pascal es su pasado?

Aunque Marvel ha insinuado que Los 4 fantásticos: Primeros pasos transcurre en otra línea temporal, eso no impide que la historia entre Reed y Victor siga existiendo. De hecho, todo apunta a que sí hay un pasado entre ellos. Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, podría haber compartido una vida entera con Victor antes de la caída de su universo. Esa rivalidad sería la semilla emocional de Vengadores: Doomsday y la futura Vengadores: Secret Wars.

Recordemos que en los cómics de Secret Wars (2015), Reed y Doom protagonizan el clímax de la historia: uno reconstruye el multiverso y el otro se enfrenta a sus demonios internos. Marvel no dejaría escapar una oportunidad tan poderosa de replicar ese momento.

¿Y si no es un impostor… sino un salvador?

Otra dimensión fascinante de esta teoría es que Doom, en su cabeza, no se ve como un impostor. Él cree que está salvando el multiverso. Que sus métodos son necesarios. Que sus traiciones son sacrificios inevitables. Y eso es lo que lo hace tan peligroso.

Como Loki o Thanos, Doom cree tener la razón. Cree que puede arreglar el mundo. Pero a diferencia de ellos, Doom no busca equilibrio o caos: busca gloria. Una gloria en la que todos lo aplauden. Una gloria construida sobre las ruinas de otras civilizaciones.

El multiverso como escenario perfecto

Marvel se está apoyando cada vez más en el multiverso para justificar nuevas versiones, actores y líneas temporales. Pero aquí, el multiverso no es excusa: es herramienta narrativa. El Doom de Downey Jr. representa el lado oscuro de esa lógica.

Un viajero que llega desde otro universo. Un aliado que lo sabe todo. Un hombre que parece confiable. Y que, cuando todos bajen la guardia, se quita la máscara… y desata el infierno.

¿Y los Cuatro Fantásticos?

La teoría también soluciona uno de los mayores desafíos de Marvel: cómo introducir a los Cuatro Fantásticos sin que parezca que aparecieron “de la nada”. Si ellos ya conocen a Doom, si ya han trabajado con él, su historia gana profundidad.

Además, permite que la película de Los 4 fantásticos se enfoque en la ciencia, la exploración y Galactus, mientras siembra discretamente las semillas de la traición futura. Una traición que explotará en Vengadores: Doomsday.

Un villano con rostro conocido

El regreso de Robert Downey Jr. al UCM, pero en el papel opuesto al que todos amaban, será uno de los movimientos más impactantes de Marvel hasta la fecha. No es un simple “easter egg”. Es una declaración.

Doom no será otro villano olvidable como Malekith o Kang. Será el corazón corrupto de la nueva saga. El impostor perfecto. El símbolo de lo que ocurre cuando el poder y el ego pisan el acelerador sin frenos.

¿Confías en el nuevo Doctor Doom? Cuéntanos si crees que este giro será el más impactante del UCM… o el más peligroso.