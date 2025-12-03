Doblete para Abraham Jurado

Sin la participación de jugadores del Club de Ajedrez de Río Grande se disputaron en Ushuaia (organizado por el Club Ushuaia Jaque Mate) los Torneo Provinciales Absolutos de la Federación Fueguina de Ajedrez.

RIO GRANDE.- Tanto en la modalidad estándar (suizo, 6 rondas, 60’ + 30) como en Rápido el título quedó en poder de Abraham Jurado, con 4,5 y 6,5 puntos.

En el estándar lo escoltaron 2.Fernando Diéguez (4,5); 3.Camilo Freiberg (4,0); 4.Fernando Luna (4,0); y 5.Darío Jurado (3,5). Y en el Rápido, 2.Darío Jurado (5,5); 3.Tomás Zambrano (4,0); 4.Ciro Bahamondez (4,0); y 5.Pedro Frías (4,0).