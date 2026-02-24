Doble jornada de tiro con arco en Ushuaia

Con dos torneos el próximo fin de semana comienza oficialmente la competencia en la provincia. El calendario prevé seis torneos de Aire Libre y cuatro de Sala en Tierra del Fuego, una cifra récord para la actividad provincial.

RIO GRANDE.- Tras un 2025 sumamente exitoso para el tiro con arco de Tierra del Fuego, los competidores federados comenzarán la actividad este sábado 21 de febrero en Ushuaia, cuando el calendario abra la competencia con un torneo oficial organizado por Arquería Austral.

Se trata del primer certamen del año para la Zona Patagonia en la modalidad Aire Libre y como estipula la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), se trata de una jornada doble que para quienes compitan tanto sábado como domingo los homologará directamente para participar en la Final Nacional que se desarrollará los días 5 y 6 de diciembre en sede de la Zona Patagonia, aún sin designar.

Los competidores

La competencia de ambos días es organizada por Arquería Austral y se desarrollará íntegramente en la cancha de fútbol José “Cocol” Gómez de la ciudad de Ushuaia. Para el sábado se inscribieron 11 competidores mientras que, para el domingo, la línea de tiro se completará con 21 competidores.

El sábado habrá competencia en 8 categorías. Así, en Recurvo Olímpico WA Masculino se inscribieron tres tiradores: Víctor Bibé y Maximiliano Zabaljauregui Igarzábal, ambos de Uyana Jacu y Christian Bisso, de la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco (AFTA) de Río Grande.

En las restantes categorías los inscriptos son: Renzo Monchietti Águila (AFTA – Recurvo Olímpico WA Sub-18); Gustavo Elsztein (Uyana Jacu – Recurvo Olímpico WA +50); Gabriela González (Uyana Jacu – Recurvo Olímpico WA +50); Juan Olivera Carballo (Raso +50); Manuel Morillas (Tradicional) y Morena Barceló (Longbow Femenino). Además, competirán en la misma categoría Marcelo Barceló y Antonio Abid (Longbow Masculino).

El domingo se amplía la competencia porque se habilitan las categorías formativas. En Recurvo Olímpico WA Masculino volverán a repetir Víctor Bibé y Maximiliano Zabaljauregui Igarzábal (Uyana Jacu) y Christian Bisso (AFTA). En Recurvo Olímpico WA +50 Masculino participará Gustavo Elsztein (Uyana Jacu) y en la rama femenina lo harán Gabriela González y Norma Hurt (Uyana Jacu).

Por su parte, serán de la partida por segundo día consecutivo Renzo Monchietti Águila (AFTA) en Recurvo Olímpico WA Sub-18; en Raso Masculino +50 también competirá Juan Olivera Carballo (Uyana Jacu) mientras que en Tradicional hará lo propio Manuel Morillas (AFTA); Morena Barceló (Uyana Jacu) se presentará en Longbow Femenino y en la misma categoría, pero en la rama varonil, se pararán en la línea de tiro Marcelo Barceló y Antonio Abid (Uyana Jacu).

Al integrarse las categorías formativas habrá acción para los tiradores de Raso: En la divisional E-20 se presentará Javier Tovani y Carlos Bongiovanni, ambos de Arqueros del Martial (ADM) y en la E-30 hará lo propio Benjamín López (ADM).

Este año, FATARCO suma una nueva divisional formativa que se denominará ‘Jóvenes Promesas’. En esa categoría, habrá 6 arqueros, de los cuales 4 corresponden a Arqueros del Martial, uno a Uyana Jacu y el restante, a AFTA.

En la categoría JP Raso Escuela E20 competirán Joaquín Chevarlzk, Kaia Colfo y Layla Ghio Casdal (ADM). En JP Raso Inicial 20 se presentará Fausto García Vargas (ADM) y en JP Recurvo Escuela E20 competirá Alejandro Reyes (AFTA). Finalmente, en la divisional JP Recurvo Escuela E50 se sumará Alan Wimber (Uyana Jacu).

El torneo

Tanto el sábado como el domingo, la modalidad de competencia es la misma. Los arqueros disputarán una etapa de clasificación que consta de 72 flechas, divididas en dos series, de seis rondas de seis flechas cada una. Los competidores dispararán sus flechas a distancias que varían dependiendo de la categoría en la que se inscribieron, pero que van desde los 20 hasta los 70 metros.

Los blancos -que también alteran su tamaño dependiendo de la distancia- contemplan puntos del 10 al 1. Cada flecha registra un puntaje y el total de las mismas, asigna la clasificación definitiva como así también, el puntaje para el ranking de la Zona Patagonia.

En las categorías donde haya al menos 3 arqueros se desarrollarán eliminatorias para determinar a los ganadores del certamen. En esa instancia, los arqueros lanzan tres flechas al blanco y quien suma mayor puntaje, se adjudica el set que otorga dos puntos. Se proclama ganador aquel arquero que sume al menos seis puntos. En caso de igualdad, se define al vencedor lanzando flecha de desempate, donde prevalece aquel cuyo disparo se ubique más cerca del centro de la diana.

El torneo es organizado por Arquería Austral, entidad presidida por Lorena Rodríguez e Ignacio Maldonado y la supervisión de jueces estará a cargo del juez regional Claudio Poeta.

El calendario

Una vez más, los arqueros fueguinos no tendrán necesidad de salir de Tierra del Fuego para homologar sus puntajes y quedar así habilitados a participar en la Final Nacional, tanto de Sala -el 15 y 16 de agosto- como la de Aire Libre, cerrando el calendario oficial el 5 y 6 de diciembre.

Y a su vez, el calendario asignado a los clubes de la provincia prevé un número récord de torneos porque serán en total 10 eventos competitivos oficiales los que se disputarán en la capital fueguina: 6 de Aire Libre y 4 de Sala.

A los dos torneos que se concretarán este fin de semana, organizados por Arquería Austral, se le agregan en la modalidad Aire Libre dos jornadas competitivas organizadas por Uyana Jacu-Club El Palomar los días 14 y 15 de marzo. Por obvias razones, la competencia se interrumpe hasta octubre. Allí, nuevamente Uyana Jacu-Club El Palomar organizará otras dos jornadas de competencia, los días 24 y 25 de ese mes.

En cuanto a la disputa de eventos bajo techo, los arqueros fueguinos tendrán cita oficial en Ushuaia los días 27 y 28 de junio bajo la organización de Uyana Jacu-Club El Palomar. Arquería Austral, por su parte, organizará otros dos torneos los días 11 y 12 de julio.