Doble cita para el próximo fin de semana

Este sábado 7, de 16:00 a 20:00, en el Paseo Canto de Viento (ubicado en Monseñor Fagnano 650), el Club de Ajedrez de Río Grande –en conjunto con el Municipio- organizan una actividad abierta a todas las edades (y sin costo), sin necesidad de contar con conocimientos previos.

RIO GRANDE.- Durante la misma jornada, el Club Peón Peón llevará adelante –en el Ateneo Tres Banderas, de avenida Belgrano 464) el 1° Torneo de Ajedrez Integración Provincial “Antártida Argentina”, cuya inscripción es de $ 12.000 ($ 8.000 para socios). Informes: 2964-477181 (Santiago Marfil).

Asimismo, el CARG efectuará el domingo 8 una venta de pollo a la parrilla, con ensalada rusa ($ 25.000), a retirar desde las 13:30, en Elcano 681. El alias para realizar el pago es Carg.rg