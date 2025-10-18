Disturbios en inmediaciones de Embajada de Estados Unidos en Bogotá deja policías heridos con flechas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó que policías que cuidaban la sede de la Embajada de Estados Unidos en medio de manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos en Bogotá, resultaran heridos con flechas.



BOGOTA (Xinhua/NA).- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que son cuatro los uniformados heridos con flechas y anunció que dio instrucción a la Policía de la capital para que intervenga por los ataques vandálicos a los miembros de la Fuerza Pública con artefactos incendiarios y explosivos.

“Quiero ser claro, en Bogotá no hay espacio para la violencia. Asimismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, advirtió Galán en su cuenta de X.

El mandatario agregó que en adelante, siempre que haya violencia en medio de las manifestaciones que se realicen en Bogotá, su gobierno autorizará el uso legítimo de la fuerza.

“El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado”, advirtió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las manifestaciones en Bogotá fueron convocadas por el Congreso de los Pueblos que esta semana se movilizaron para exigir más apoyo a los pueblos campesinos, indígenas y afro, para demostrar solidaridad con Palestina y con Venezuela, pero además para alzar su voz de protesta por los recientes bombardeos de fuerzas estadounidenses en la región Caribe.

