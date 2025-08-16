Salud

Dispositivos sanitarios en Río Grande

sábado 16 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La gestión del Intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivo sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/, los vecinos y vecinas podrán acceder al mapa interactivo con su ubicación, por especialidades o zonas.

El Municipio de Río Grande construye políticas sanitarias con acciones basadas en la prevención y promoción de la salud, con la meta de lograr un bienestar integral para todas y todos los riograndenses.

En este marco, los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

-Centro Municipal de Salud N.° 1 (Chacra II);
-Centro Municipal de Salud N.° 2 (B° Malvinas Argentinas);
-Centro Municipal de Salud N.° 3 (Zona Sur);
-Centro Municipal de Salud N.° 4 (B° De Las Aves);
-Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”;
-Centro Municipal de las Infancias;
-Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo;
-Casa de María;
-Área de Prevención y Promoción;
-Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”;
-Banco de Ayudas Técnicas;
-Bromatología;
-Centro de Especialidades Médicas (CEM);
-Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).

Todos los dispositivos mencionados, se encuentran brindando contención y una atención integral, gratuita y accesible para cada vecino y vecina.

Aquellos interesados en conocer dónde atenderse, por especialidad o zonas, deberán ingresar al link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/. Además, encontrarán los distintos programas de salud que lleva adelante el Municipio para el bienestar integral de la comunidad.

Mediante estos espacios, el Municipio prioriza la salud, ayudando a garantizar y contribuir al desarrollo en relación a las necesidades de la población, con el fin de construir una Río Grande para toda la vida.

