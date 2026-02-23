Dispositivos de acompañamiento en consumo problemático

El Municipio de Río Grande, por medio de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, informa a la comunidad que continúan activos los dispositivos de acompañamiento destinados a personas que atraviesan consumos problemáticos, así como a sus entornos familiares.

Se trata de los grupos “Personas en consumo problemático” y “Familiares de personas en consumo problemático”, propuestas que buscan brindar espacios de escucha activa, contención y orientación, fortaleciendo el autocuidado y promoviendo la construcción de redes de acompañamiento y apoyo comunitario.

Ambas iniciativas se llevan adelante en el Centro de Abordaje Integral en Consumo Problemático “Hna. Carla Riva”, sito en Thorne 481. Quienes deseen recibir más información pueden comunicarse al 2964-436223 (int. 6069) o acercarse personalmente a la institución.

De esta manera, el Municipio ratifica su compromiso con el desarrollo de políticas públicas de salud mental que sean cercanas, accesibles y con una mirada integral.