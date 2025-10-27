Disney Lorcana: Whispers in the Well – El set que hace magia con los Detectives, los Whispers y… ¡las Gárgolas!

Probamos Whispers in the Well, la nueva expansión de Disney Lorcana con Whispers, Detectives, Gárgolas y cartas épicas como Tinker Bell Storyboard.

Hay expansiones que llegan para sumar, y luego están las que cambian el juego. Whispers in the Well, el nuevo set de Disney Lorcana, pertenece a la segunda categoría: un punto de inflexión que introduce nuevas mecánicas, nuevas clases de cartas y un regreso noventero con olor a piedra mojada.

Sí, las Gárgolas están de vuelta. Y no solo traen nostalgia, sino también un estilo de juego tan agresivo y táctico como su serie original. El décimo set del TCG de Disney —disponible en tiendas locales el 7 de noviembre y en gran distribución el 14 de noviembre— llega con dos nuevos mazos de inicio, un Illumineer’s Trove espectacular y una ambientación que mezcla misterio, magia y detectives al más puro estilo Zootrópolis. Prepárate para sumergirte en el pozo y escuchar los susurros.

Los secretos del pozo: así arranca la historia

En este nuevo capítulo, la acción nos lleva bajo el Gran Iluminario, donde los jugadores descubren páginas rasgadas de un libro de conocimiento. De esas páginas nacen los Whispers, glimmers incompletos que parecen reclamar su lugar en el mundo.

Y ahí entra en juego la gran novedad: Boost, una mecánica que permite pagar entre 1 y 3 de Ink para colocar la carta superior de tu mazo debajo de un personaje. Ese pequeño sacrificio lo “completa”, potenciando sus estadísticas o activando habilidades ocultas. La sensación cuando un Whisper se transforma ante tus ojos es adictiva: visualmente impresionante, mecánicamente sólida.

Junto a ellos aparecen los Detectives, un nuevo tipo de personajes que se especializan en robar, filtrar y generar ventaja estratégica. Judy Hopps, Nick Wilde y compañía forman un escuadrón de glimmers que resuelven misterios con la misma eficacia con la que limpian tu mazo.

Dos filosofías distintas. Dos maneras de jugar. Y dos mazos de inicio que las representan a la perfección.

Spectacular Specters: el rugido de los espíritus (Amber/Emerald)

El primer mazo, Amber/Emerald – Spectacular Specters, es la carta de presentación perfecta para la mecánica Boost. Aquí el protagonista absoluto es Simba, King in the Making, un Whisper majestuoso que puede invocar personajes gratis desde la parte superior del mazo si la suerte (y el Boost) te sonríen. Es un mazo de apuestas altas: cuando funciona, aplasta; cuando no, aprendes rápido el precio del riesgo.

A su lado, Megara, Secret Keeper demuestra que la inteligencia puede ser letal: al ser boosteada, hace descartar una carta al oponente cuando la desafían y gana más Lore al questear.

Toda la baraja gira en torno a activar Boost, repetirlo y sacar partido del caos. Cartas como Blessed Bagpipes o Recovered Page permiten encadenar efectos o abaratar costes, creando turnos llenos de decisiones y pequeñas recompensas.

En mesa, Spectacular Specters se siente como una película de Disney sobrenatural: lenta al principio, emocionante en el clímax y con un final apoteósico si logras mantener vivos a tus Whispers.

Ideal para jugadores que disfrutan del espectáculo, de la improvisación y de los combos que cambian la partida en un suspiro.

On the Case: detectives con estilo (Sapphire/Steel)

El segundo mazo, Sapphire/Steel – On the Case, representa el polo opuesto: orden, planificación y control absoluto. Aquí, los Detectives son los reyes del tablero. La carta estrella es Judy Hopps – Uncovering Clues, capaz de mirar las tres primeras cartas de tu mazo y quedarte con un Detective al entrar o al questear.

Acompañada por Nick Wilde, que roba carta cada vez que uno de tus personajes derrota a otro en un desafío, y por Robin Hood – Ephemeral Archer, un Whisper que dispara daño a dos objetivos al questear si ha sido boosteado, este mazo brilla por su equilibrio.

“On the Case” te obliga a pensar cada turno, a elegir entre questear o defender, y a leer al rival con la precisión de un detective de cómic. No es un mazo de golpes explosivos, sino de control quirúrgico: te hace sentir que estás resolviendo un caso pieza a pieza hasta que el oponente se queda sin respuestas.

Para los jugadores que prefieren las partidas largas, las sinergias claras y la sensación de tener siempre un plan, este mazo es oro puro. Y lo mejor es que las sinergias Detective seguirán creciendo en futuras expansiones, así que invertir en ellas ahora puede ser una jugada maestra.

El regreso de las Gárgolas: nostalgia y músculo de piedra

Y entonces llega el momento más inesperado: las Gárgolas aterrizan en Lorcana. No como simples cameos, sino con un mini-arquetipo propio centrado en la manipulación de la mano y los castigos psicológicos.

David Xanatos entra con estilo: al jugarlo, puedes descartar una carta para infligir dos de daño a un personaje rival. Goliath, en cambio, es una bestia táctica. Obliga a ambos jugadores a reducir su mano a dos cartas, y no puede “ready” si tienes más de tres. Este equilibrio entre poder y restricción refleja perfectamente la dualidad del personaje en la serie. Y, además, las Gárgolas traen una atmósfera más oscura y adulta al juego, algo que sienta de maravilla entre tanto brillo y canción. Verlas desplegarse en mesa es puro fanservice con colmillos.