Disfrutá del fin de semana en Río Grande

Este sábado 23 de agosto a las 11:30 horas, en la Plaza Jujuy, Elcano y Av. Belgrano, se llevará adelante el acto aniversario, en ocasión de conmemorar y homenajear al pueblo jujeño.

RECORRÉ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este icónico espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre los pueblos originarios; la Causa Malvinas; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina, los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que hacen a nuestra identidad riograndense.

RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, el cual se encuentra ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas, los días viernes y sábados; mientras que el domingo el horario de atención es de 10 a 13 horas. Mediante esta propuesta, el fin de semana, las y los riograndenses pueden adquirir pollos de la marca local “RGA Alimentos” y alimentos de productores locales.

RECITALES IMPERDIBLES TE ESPERAN EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

Durante este fin de semana, a partir de las 22 horas, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará “Cuarteto” en Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar del “Set Electrónica Chris Luno” – Elevator Music. Mientras que el domingo se transmitirá “Ahora Rock” – Baglietto Vitale. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

ACTO POR EL ANIVERSARIO 213º DEL ÉXODO JUJEÑO

“DIVERSIÓN EN GRANDE” POR EL MES DE LAS INFANCIAS

El evento será este sábado 23 de agosto, desde las 15 horas, en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 429). Habrá show en vivo, ronda de juegos, inflables, torta y sorteos. Participarán la Escuela de Educación Vial, Tenencia Responsable junto a Defensa Civil, Juegoteca con un espacio de cuidados y Espacio Tecnológico.

PASEO “MES DE LAS INFANCIAS”

Este 23 y 24 de agosto, de 16 a 20 horas, la comunidad podrá disfrutar de un recorrido entretenido en el marco del Mes de las Infancias. Será en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Se espera a las vecinas y vecinos para disfrutar de una tarde de festejo. Acompañarán, emprendedores locales, artesanos, manualistas, propuestas gastronómicas y artistas.

TALLER DE PORCELANA FRÍA EN EL PASEO

Se trata de una actividad que se realizará este sábado 23, a partir de las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). El taller estará a cargo de Wonderland Accesorios.

JORNADA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN EL B° PERÓN

Este domingo 24 de agosto se llevará adelante una nueva jornada de adopción. La actividad tendrá lugar en el Centro Comunitario Municipal del Barrio Perón, ubicado en Hugo del Carril 27, en el horario de 15 a 18 horas. Los adoptantes deberán ser mayores de 18 años y presentar su DNI.