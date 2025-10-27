Discos. Tan Biónica oficializó el lanzamiento de El Regreso: fecha, invitados y el clip con terapia de grupo

La banda porteña interrumpirá un período de 10 años sin publicaciones. Su último disco fue “Hola Mundo”, de 2015.

En la mañana de este lunes, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. Se trata de El Regreso, que interrumpe un período de 10 años sin ediciones discográficas por parte de la banda porteña. Es que el último registro a la fecha es Hola mundo, de 2015.

Chano, Bambi, Diega y Seby, los miembros de la banda, fijaron el próximo 4 de noviembre como fecha de lanzamiento de un disco que incluirá colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El tema con la rosarina es el menos sorpresivo de todos, por cuanto Tan Biónica ya compartió escenario con ella durante un multitudinario show en Vélez.

En otro orden, se informó que desde este lunes se habilitará la preventa del vinilo de El Regreso, disponible a través de la web oficial tanbionica.com.

Esta noticia llega tras un retorno histórico a los escenarios. Es que en 2023, Tan Biónica fue el artista que más tickets vendió en Argentina y reunió a más de medio millón de personas en su gira internacional, con funciones sold out en River Plate, dos shows en Vélez Sarsfield, dos en el Estadio Único y 10 Movistar Arena de Buenos Aires, entre otros escenarios de Latinoamérica y Europa.

“Hoy termina mi trabajo creativo para este disco. Ya entregué todas las canciones, me siento un compositor mucho mejor que antes porque me preparé mucho, trabajé muchísimo, leí mucho, explore y pude crear diferentes mundos y universos fantásticos a los que nunca había podido entrar y en este disco lo logré”, contó Chano algún tiempo atrás, cuando avisó que habría nueva música de Tan Biónica.

Junto al mensaje que oficializa el lanzamiento de El Regreso, Tan Biónica publicó un video corto, en el que se ve a los miembros del grupo sentados en un semicírculo frente a un psicólogo interpretado por Federico D’Elía.

Es una terapia de grupo, claro. “Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica. Y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”, dice el bajista, hermano del cantante Chano.

Luego, el resto de los músicos confiesa tener miedo de lanzar temas inéditos.

“Generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso les viene a decir que les importa, que tienen ganas todavía. ¿Está claro?”, les dice el psicólogo.

“Lamentablemente el tiempo terminó. Pero perdón, ya que los tengo acá, ¿qué pasó el 4 de noviembre?”, pregunta el personaje de D’Elía, en evidente alusión al clásico La melodía de Dios, que contiene a esa fecha en su letra.

“OK, no importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco”, cierra Chano en la realización.