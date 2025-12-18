Diputados rechazó el capítulo 11 del Presupuesto 2026

Diputados le dio media sanción esta madrugada al Presupuesto 2026, que profundiza el ajuste del gobierno ultraderechista. Y si bien Javier Milei consiguió su objetivo general, no logró imponer uno de sus anhelos: derogar las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. El polémico capítulo 11 de la “Ley de Leyes”, que el oficialismo había metido por la ventana a último momento, fue rechazado en la Cámara Baja.

La oposición logró torcerle el brazo al gobierno ultraderechista y volteó todo el capítulo 11. Los legisladores libertarios y sus aliados reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones.

Mientras la administración libertaria sigue incumpliendo con ambas normas, Javier Milei intentó eliminarlas por segunda vez. Tras haber dido sancionadas por el Congreso, el mandatario las vetó con el remanido argumento que su gobierno repite: “no hay plata”. Sin embargo, el Parlamento revirtió la medida presidencial y fueron ratificadas.

Así, el oficialismo intentó otra jugada: las promulgó, pero suspendió su aplicación. Días atrás, un fallo de la Justicia obligó al gobierno a cumplir con la Emergencia en Discapacidad y, por ello, ahora buscó derogarlas vía presupuesto.

https://www.pagina12.com.ar/2025/12/18/freno-a-la-derogacion-del-financiamiento-universitario-y-la-emergencia-en-discapacidad-asi-voto-cada-diputado/