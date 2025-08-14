Diego Salpurido, del Frigorífico Trelew, se refirió al decomiso de carne

En diálogo con FM Master’s, Diego Salpurido, del Frigorífico Trelew, se refirió al procedimiento realizado por personal de Bromatología en Ushuaia, donde se decomisaron 46 cajas de carne. Explicó que el producto se encontraba en una cámara de acopio, congelado desde mayo y con fecha de vencimiento reciente, pero en condiciones aptas para el consumo. Cuestionó el accionar de las autoridades, denunció la difusión de imágenes falsas y lamentó que la mercadería, que podría haberse donado, fuera destruida.

USHUAIA.- En primer lugar, Salpurido llevó tranquilidad a la comunidad y clientes, destacando que “la mercadería no estaba a la venta” y que se encontraba en una cámara de acopio junto con otros productos congelados. Según explicó, la carne tenía fecha de vencimiento pasada por unos días, pero al estar congelada mantenía su calidad y podía consumirse por al menos diez meses más.

Asimismo, remarcó que el único motivo del decomiso fue la fecha de vencimiento, ya que en el acta se dejó constancia de que la carne estaba en buen estado «no era mercadería en mal estado, como salió en los portales. Las fotos iniciales que circularon no eran reales”, aseguró, responsabilizando al personal de Bromatología por la filtración de imágenes.

En cuanto al procedimiento, señaló que solicitó tiempo para presentar la documentación que acreditaba el ingreso y almacenamiento de la carne, pero que la respuesta fue llamar a la policía, interpretando su pedido como una obstrucción «no me dieron la oportunidad de demostrar que estaba en condiciones para el consumo humano”, lamentó.

Por otra parte, subrayó que el producto podría haberse destinado a comedores comunitarios, como ocurre habitualmente con otras donaciones del frigorífico «la carne la tiraron, alrededor de mil kilos entre cuadrada y peceto. Le pusieron un producto y la destruyeron”, detalló, calificando la escena como “más teatral que sanitaria”.

Por último, Diego Salpurido reafirmó el compromiso de la empresa con la calidad y la seguridad alimentaria, destacando que el frigorífico abastece a familias de Ushuaia y Río Grande «nuestro objetivo es estar todos los días en la mesa de los fueguinos, con la mejor carne de la Patagonia”, concluyó.