Dictarán una capacitación en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura

El Poder Judicial de Tierra del Fuego, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, invita a participar en Ushuaia de la capacitación en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura: herramientas para una investigación eficaz, orientada a la implementación efectiva de los Protocolos de Estambul y Minnesota en el SNPT.

USHUAIA. – La Jornada tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” del Superior Tribunal de Justicia, ubicado en Leopoldo Lugones 1831 de esta ciudad.

Las inscripciones pueden efectuarse a través del siguiente enlace https://bit.ly/47A9on1

La capacitación está dirigida a funcionarias/os y magistradas/os del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, integrantes del Comité de Prevención contra la Tortura, y profesionales del derecho en general.

Objetivos generales:

Formación especializada de profesionales del derecho.

Fortalecimiento de los organismos de control en su función de monitoreo, colaboración y supervisión de casos de torturas, malos tratos y muertes potencialmente ilícitas;

Fortalecimiento de los órganos encargados de la investigación y operadores/as judiciales.

La actividad es organizada conjuntamente por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el Comité de Prevención Contra la Tortura de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”.