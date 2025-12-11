Diciembre proyecta alimentos cada vez más caros

El inicio de diciembre mostró un nuevo avance de los precios de los alimentos, con subas concentradas en cortes de carne, frutas y productos básicos, según el seguimiento semanal de la consultora EcoGo. Aunque el registro general se moderó, varios ítems esenciales impulsaron la inflación del rubro en un mes clave para el consumo.

En la primera semana de diciembre se volvió a verificar presión sobre los precios de los alimentos, un rubro que venía de registrar incrementos moderados pero persistentes. De acuerdo con el relevamiento de EcoGo, los productos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,4% semanal, luego del fuerte arrastre de noviembre.

Con esta dinámica, la proyección para todo diciembre ubica la inflación del rubro alimentos en torno a 2,1%, combinando compras dentro y fuera del hogar. Si se toma solo el consumo dentro del hogar, la estimación asciende a 2,2% mensual.

Es importante remarcar que diciembre suele tener una estacionalidad propia por fin de año: mayor demanda, más movimiento en supermercados y ajustes en regulados que generan presión adicional sobre el índice general.

Los productos que más aumentaron en la primera semana del mes

Según EcoGo, los principales incrementos se concentraron en categorías sensibles y de consumo cotidiano. Entre los alimentos, destacaron:

Carnes

La carne vacuna subió 1,2%, con aumentos de 1,8% en el corte trasero y 1,1% en el delantero. Los fiambres y conservas aumentaron 1,4%. Las otras carnes rojas treparon 2,2%. El pollo fue la excepción: cayó 0,26%, amortiguando el alza general del rubro, que terminó en 1% semanal. Frutas y verduras La manzana fue uno de los productos con mayor avance: +2,2%. Las frutas en general crecieron 0,3%, empujadas por este aumento. Las verduras cayeron 0,3%, con bajas marcadas en: Papa: -2,0% Verduras frescas: -0,5% Productos básicos del hogar

Productos básicos del hogar

Miel, dulces y mermeladas: +3,7%, el aumento más fuerte de toda la semana. Azúcar, miel y dulces: +2,2%. Helados: +2,2%. Café: +1,1%. Quesos duros: +0,2%.

Inflación de alimentos: qué se espera para el resto de diciembre

El informe remarcó que la inflación de alimentos de las últimas cuatro semanas se ubica en 2,3%, mientras que la variación promedio mensual se mantiene en la zona del 2,8%, pese a la desaceleración semanal.

EcoGo proyectó que diciembre cerrará con una inflación general del 2,3%, aunque advirtió que los aumentos de transporte y el mayor consumo por las fiestas podrían empujar el número final.

ALIMENTOS

Además, el índice de difusión -que muestra cuántos productos aumentan o bajan- marcó que solo 8,6% de los ítems relevados subió en la semana, pero también creció la proporción de precios en caída, reflejando un escenario heterogéneo.

Los alimentos que más presionan en diciembre

El relevamiento permite identificar cuáles son los productos que más impactan en los bolsillos durante el inicio del mes:

Miel, dulces y mermeladas (+3,7%) Helados (+2,2%) Otras carnes rojas frescas (+2,2%) Manzana (+2,2%) Fiambres (+1,4%) Carne vacuna trasera (+1,8%)

Estas subas se combinan con descensos estacionales en verduras, pero no alcanzan para compensar la tendencia alcista del resto del rubro. Restará saber si la canasta navideña y el ascenso de la carne vuelven a complicar los planes del Gobierno,

Por Rodrigo Nuñez / El Destape