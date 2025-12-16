El Municipio recuerda la vigencia de la ordenanza 2941/11 la cual prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados como espacios públicos y bulevares. Se solicita respetar los días de recolección de residuos voluminosos estipulados para cada barrio a fin de lograr una ciudad más limpia y ordenada.

Cabe aclarar que, además, se encuentra prohibido el depósito de residuos que no sean domiciliarios -como escombros, restos de material, muebles, colchones y similares- en contenedores destinados sólo a dicho fin.

Ante consultas y/o denuncias, se encuentra disponible la línea 147 de Atención Ciudadana desde las 6 hasta las 00 horas.

La presencia de residuos es lugares no habilitados es una situación que afecta la estética de nuestro entorno y que, a su vez, representa un riesgo para la salud pública como del ambiente, por lo que impacta en la vida cotidiana de todos y todas.

Se insta a la comunidad a ser responsable y trabajar juntos en pos de mantener nuestra ciudad limpia y saludable.