Cada 6 de diciembre se celebra el ‘Día Nacional del Gaucho’ con el objeto de rescatar y difundir las manifestaciones culturales. La fecha se oficializó el 15 de diciembre de 1993, a través de la Ley Nº 24303.



Esta conmemoración responde a la publicación del libro ‘El gaucho Martín Fierro’, escrito por José Hernández en 1872. Una obra que muestra a uno de los personajes más representativos del ser nacional.

El historiador de San Luis, Martín Baca, destacó al respecto: “Con la obra del Martín Fierro se comienza a salvar que el gaucho no quede en el olvido, el gaucho es preexistente a la Revolución de Mayo. La tarea que tenía era pastoril, también formó fila en los cuerpos militares, en el proceso independentista; el aporte de San Luis a los regimientos de granaderos no eran más ni menos que gauchos del interior puntano, a los que San Martín transforma en granaderos, les da una formación militar”.

Baca agregó: “Podemos destacar que el gaucho fue tomando fuerza en el siglo XX, y en el siglo XXI como prototipo de un personaje sudamericano, para nosotros los argentinos, ya que otros países tienen sus gauchos. Fue un hombre de palabra, de tradición y cortés. Como puntano, es un orgullo recordar a los gauchos del interior que participaron en la guerra civil”.

El gaucho Martín Fierro

La obra cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho matrero (fuera de la ley). Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho.

Actualmente, se conoce al gaucho en Argentina como el habitante de las llanuras y zonas adyacentes, identificado por su condición de hábil jinete y por su vínculo con la proliferación de vacunos en la región, así como las actividades económicas y culturales.