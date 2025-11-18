La Municipalidad de Ushuaia acompañó a la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito «Estrellas Amarillas» en el acto conmemorativo del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito, bajo el lema «No son solo números, son personas que ya no están».

USHUAIA.- Del acto participó el secretario de Relaciones Parlamentarias Omar Becerra junto al secretario de Gobierno, César Molina y la subsecretaria de Seguridad Urbana, Nancy Jorducha.

Allí Becerra indicó que «destacamos y apoyamos el importante trabajo de prevención y concientización de Estrellas Amarillas, quienes contienen el dolor de las familias que han perdido a un ser querido, transformando la tragedia en un símbolo de lucha y esperanza».

Cabe recordar que este Día Mundial, es un recordatorio de que los siniestros viales son evitables. Motivo por el cual, desde las áreas competentes del municipio «renovamos el compromiso de continuar reforzando los controles de tránsito y las tareas diarias de prevención y educación vial» precisó.