Pasado mañana (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande harán disputar el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros, a su vez la 13° Corrida Día Mundial de la Paz, que se conmemora cada 21 de septiembre.

RIO GRANDE.- Tanto la largada como la llegada tendrá por epicentro al Poste de la Paz, ubicado en el bandejón central de la avenida San Martín al 400. Serán dos vueltas por las principales arterias riograndenses, con extremos en San Martín con Espora y Thorne en la primera pasada (la más extensa), y en Belgrano con Ameghino y Moyano, también en el primer trayecto. El valor de la inscripción es de $ 15.000 ($ 12:000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.

Los U20, en Rosario

Entretanto, mañana y el domingo se disputará en Rosario el Campeonato Nacional U20 (ex Juveniles). Allí serán de la partida 4 representantes fueguinos.

Por el lado de los varones estarán los riograndenses Galo Godoy (nacido en 2009), en 100 metros planos y en salto en largo; y Jonatan Allende (2006, su último torneo en la categoría, antes de pasar a Mayores), en bala y disco. Y el ushuaiense Ian Marco Bianchi (2009), en 100 metros, y los saltos de altitud y longitud.

Mientras que la también capitalina Antonella Ojeda (2008) competirá en 100 metros con vallas; salto en largo y en alto; y lanzamiento de bala.