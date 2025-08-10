Día del Niño: «Sentite bombero por un día»

En el marco del Día del Niño, la Asociación Bomberos Voluntarios de Río Grande invita a las familias a vivir una jornada inolvidable. Bajo el lema “Sentite bombero por un día”, el Cuartel Central abrirá sus puertas este sábado 23 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, con actividades especiales para chicos y chicas.

El Cuartel Central, ubicado en la esquina de la calle Libertad y Perón, se transformará por un día en un espacio de juegos, aprendizaje y diversión, con propuestas para todas las edades.

Los niños podrán disfrutar de paseos en camiones de bomberos, lanzado de agua con mangueras, una emocionante tirolesa, recorridos por la casa de humo y muchas sorpresas más.

Además, habrá golosinas y espacios recreativos pensados especialmente para celebrar su día.

La iniciativa busca no solo agasajar a los más chicos, sino también acercarlos al trabajo voluntario y a la importancia de la prevención y la solidaridad.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios destacan que la entrada es libre y gratuita, e invitan a todas las familias de Río Grande a sumarse a esta experiencia única, pensada para celebrar el Día del Niño de una forma original y educativa.