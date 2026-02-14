Día de San Valentín en el Parque de los 100 Años

Este 14 de febrero, el Municipio invita a toda la comunidad a disfrutar de un día único en el Parque de los 100 Años. Desde ayer se viven actividades especiales para celebrar el amor y la amistad, con shows en vivo, donde el parque se convierte en un lugar ideal para disfrutar con seres queridos. Pasá un momento inolvidable, con un espacio pensado especialmente para enamorados y amistades.

Este 14 de febrero, el Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a una jornada especial en el Parque de los 100 Años, donde se celebra el Día del Amor y la Amistad con actividades pensadas para enamorados y amistades. El Parque se transformó en un punto de encuentro único, con un espacio especialmente dispuesto para disfrutar de momentos en pareja, con amigos o en familia.

La jornada cuenta con una variada programación de actividades en el marco de este día. Cabe señalar que las propuestas están organizadas por las áreas de Salud, Género y Desarrollo Comunitario y Gestión Ciudadana en pos de seguir promoviendo la igualdad, la salud y el bienestar para toda la comunidad.

Además, todos los fines de semana, el Parque de los 100 Años es escenario de shows musicales en vivo, para disfrutar de la mejor música mientras se comparte con seres queridos. El evento busca generar un ambiente de alegría, respeto y comunidad, donde tanto enamorados como amigos vivan una velada llena de diversión y emociones.

Con el objetivo de crear un espacio de encuentro y disfrute, el Municipio de Río Grande sigue trabajando para ofrecer propuestas que promuevan la inclusión, el respeto y el fortalecimiento de los vínculos sociales.