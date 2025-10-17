A 80 años de la histórica movilización del 17 de octubre, sectores del peronismo convocaron a una caravana nacional que culminará frente al domicilio de la expresidenta en Constitución.

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, el peronismo vuelve a las calles este viernes 17 de octubre con una propuesta que combina historia, reivindicación y militancia, y que incluye una caravana nacional que tiene como punto de encuentro final el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución.

No se descarta la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien este mismo viernes por la mañana encabeza un acto en San Vicente.

Bajo la consigna “Leales de Corazón”, distintas agrupaciones políticas y sociales convocaron a una caravana nacional, el el marco del 80 aniversario del Día de la Lealtad, aquel 17 de octubre de 1945 en el que una multitud obrera y sindical exigió la liberación de Juan Domingo Perón, dando origen al movimiento justicialista.

La convocatoria fue difundida días atrás por la cuenta “Argentina con Cristina”, un espacio multisectorial que impulsa la campaña “Cristina Libre”, destinada a denunciar lo que consideran una persecución judicial en su contra. En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la ex presidenta.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales.

La caravana parte desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde reside la ex mandataria.

La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.

Otros actos por el Día de la Lealtad Peronista

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza este viernes un acto por la mañana en la Quinta de San Vicente. Será un encuentro pequeño y austero, desde las 11 de la mañana, en línea con la campaña que viene desarrollando, y con el foco puesto en homenajear los 80 años del 17 de octubre.

“Vamos a seguir con una campaña muy de gestión, de territorio. Campaña que gana no se toca. Incluso no se está pensando en un acto de cierre”, adelantaron desde el entorno del gobernador. A la actividad están invitados los intendentes, candidatos y referentes de todos los espacios. “La idea es que vayan todos los que se sientan parte de ello”, subrayan.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó su actividad central este jueves por la tarde, con una experiencia inmersiva frente a la sede de Azopardo.

En tanto, se esperaban diferentes actos en provincias de todo el país, en el marco de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad.

