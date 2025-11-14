Día de la Diabetes: Invitan a realizar controles y consultas

En el marco del Día Mundial contra la Diabetes, la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a realizar controles y consultas preventivas en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre N°951.

Más de 400 millones de personas en el mundo viven con diabetes, una enfermedad que puede prevenirse o controlarse mediante la adopción de hábitos saludables y un diagnóstico temprano. Por eso, desde el área de salud municipal se promueve la importancia de la detección precoz y el seguimiento médico continuo para evitar complicaciones.

Las y los vecinos pueden acercarse al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 08 a 18 horas, para realizarse chequeos y recibir asesoramiento profesional.

Los turnos se pueden solicitar a través de la turnera digital www.caps.ushuaia.gob.ar, en el propio centro o comunicándose al teléfono 2901 582517.