Quién es la funcionaria que le gritó a Milei por el puerto de Ushuaia: «Devolvé el puerto de Ushuaia», le gritó anoche de manera contundente una fueguina al presidente Javier Milei a la salida del teatro donde se presentó junto a Fátima Florez en Mar del Plata. El grito no pasó desapercibido, es el reclamo de miles de fueguinos que encabeza el Gobierno provincial desde que hace una semana la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) intervino el puerto provincial.

Tampoco fue el único grito, se sumó a otros gritos y hasta insultos que otros manifestantes le expresaron a Milei, quien parece no escuchar los reclamos y ver lo que ocurre en el país.

La fueguina que pidió por el puerto no era alguien desconocido, por lo menos en el ámbito gubernamental. Se trata de Mariangeles Arroyo quien es subsecretaria de Coordinación del Gobierno de Tierra del Fuego.

La misma mujer a principios de enero había explicado en declaraciones televisivas que el Puerto no se encontraba intervenido pero si en un proceso administrativo.

«Es muy importante aclarar que el Puerto de Ushuaia no está intervenido, su Presidente está en funciones y el Puerto operativo correctamente, es un trascendido que ha surgido de algunos medios de comunicación y en las redes, la realidad es que si hay un procedimiento administrativo en curso que en alguna nota se nota la intervención pero esto está en curso y la provincia está ejerciendo su derecho a defensa, defendiendo la soberanía del Puerto de Ushuaia», había declarado Arroyo el 6 de enero en la TV Pública Fueguina.

Asimismo aclaró que «si estuviera intervenido debería ser la Provincia la que ejerza esa potestad de intervenir porque tenemos la autonomía Provincial que resguarda a los poderes, nosotros tenemos una diferencia legal con lo que afirma el ente de Nación y es que no tiene facultades para intervenir el Puerto, si para suspender la habilitación en casos de seguridad pero no para intervenir un ente descentralizado de la Provincia».

Finalmente pese a los argumentos jurídicos de Arroyo el ente nacional intervino el Puerto que hoy se encuentra al mando del Sindicato de Ferroviarios y 20 de sus afiliados supervisado por Nación mientras que el resto de los trabajadores capacitados para operar la terminal fueron desplazados por el momento de sus funciones.

Mientras tanto se aguardan definiciones políticas en el ámbito nacional y la presentación del Gobierno de la Provincia inminente ante la justicia.