Devita expuso los ejes de gestión

El nuevo titular del Ministerio de Producción y Ambiente, Francisco Devita, remarcó la necesidad de poner el Estado al servicio del entramado económico fueguino.

USHUAIA.- El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, presentó esta semana los lineamientos estratégicos que guiarán su gestión al frente de la cartera. Con eje en la presencia territorial, la escucha activa, el acompañamiento a los sectores productivos y el fortalecimiento del vínculo con los ámbitos empresarial, financiero y académico, Devita remarcó la necesidad de poner el Estado al servicio del entramado económico fueguino.

En el plano industrial, Devita anunció la modernización del Sistema Informático de Gestión Integral de Acreditaciones de Origen (SIGIAO), dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción Económica. La medida busca agilizar los trámites que realizan las empresas adheridas al subrégimen de promoción industrial, optimizando los tiempos de gestión.

El Ministro adelantó que durante la primera semana de marzo se convocará a una mesa de trabajo con titulares de distintas industrias. Allí se presentará una agenda orientada al fortalecimiento de proveedores locales para cadenas de valor ya consolidadas. “El objetivo es analizar, junto a los titulares de las empresas, la sustitución de productos y la reconversión de la industria provincial frente a un contexto nacional crítico”, explicó.

Devita detalló que, a nivel país, la capacidad instalada operativa es del 57%, con una fuerte retracción del consumo, el cierre de 21 mil establecimientos manufactureros en los últimos dos años y la pérdida de 270 mil puestos de trabajo. A nivel local, señaló que la industria textil y la de telefonía celular fueron las más golpeadas durante 2025, con una reducción de más de 700 empleos.

En materia de MiPyMEs, el funcionario confirmó la continuidad de los programas “Emprender para Crecer” y “Gestión Empresarial”, con énfasis en instancias de mentoreo. También se sostendrán las acciones de buenas prácticas orientadas a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en las industrias manufacturera y cervecera, y se avanzará en normativa orgánica y en el fortalecimiento de la producción avícola.

En cuanto a comercio exterior, Devita anunció que su cartera trabajará en el acompañamiento a empresas con perfil exportador. Actualmente, junto a la Secretaría de Relaciones Internacionales, se asesora a cinco firmas para una posible misión comercial en Chile. “Muchas MiPyMEs tienen potencial exportador pero enfrentan un escenario complejo en la gestión de trámites. Estaremos acompañándolas en ese proceso”, sostuvo.

Además, el Ministro señaló que se buscará articular con entidades financieras para potenciar herramientas como el Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF). “El Estado posee muchas herramientas que a veces no se conocen. Vamos a fortalecer su difusión y acceso”, afirmó. En ese marco, se creará un área de Jefatura transversal a todas las Secretarías para coordinar programas de capacitación y financiamiento.

Reglamentación de acuicultura

Respecto a la Secretaría de Pesca y Acuicultura, Devita destacó el avance en la reglamentación de la Ley 1601, que establece el ordenamiento de la política pública acuícola con base en formación e investigación aplicada. Adelantó que se trabaja en un Programa Provincial de Genética, en articulación con el Ministerio de Agricultura de Brasil, para crear una marca de genética acuícola regional orientada a la exportación de conocimiento y al desarrollo de especies clave para la provincia.

El Ministro también informó que se convocará a una mesa conjunta con la cartera de Ambiente para evaluar los proyectos con criterios unificados, garantizando informes técnicos que avalen un desarrollo sostenible. A su vez, se impulsa junto al SENASA la certificación sanitaria provincial que declara a Tierra del Fuego libre de enfermedades de control y con estándares de producción sin antibióticos.

Finalmente, Devita subrayó el compromiso de consolidar un Ministerio abierto a la comunidad, orientado a generar condiciones para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo local. “Queremos un Estado presente, que acompañe, escuche y brinde respuestas concretas a quienes producen en nuestra provincia”, concluyó.