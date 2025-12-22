Detuvieron a un joven por el hurto de tarjetas de crédito y débito

El hecho fue denunciado en la madrugada y el sospechoso fue interceptado durante un operativo preventivo en la Margen Sur, donde se le secuestraron las tarjetas sustraídas. (Foto: Comisaría Cuarta – Margen Sur)

RÍO GRANDE.– En la madrugada de hoy, personal policial recibió una denuncia por el hurto de tarjetas de crédito y débito que habían sido sustraídas del interior de una cartera, en un local céntrico de la ciudad.

De manera paralela, efectivos que realizaban tareas preventivas en la calle El Alambrador al 300, en el sector de la Margen Sur, procedieron a la identificación de un individuo que portaba una tarjeta de crédito a nombre de la persona damnificada.

Ante esta situación, se procedió a la detención de Alexis Maximiliano Burgoa Zapata, de 18 años de edad. Intervino el Juzgado de Instrucción N°3, que dispuso la detención del joven y la realización de una requisa personal, la cual arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos.