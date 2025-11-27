Detuvieron a un hombre mientras cortaba cables de alta tensión con un hacha

Ocurrió en la zona de calle Roldán al 600, en Río Grande. La Policía detuvo a un hombre de 24 años y la Justicia ordenó su detención por tentativa de robo. La Cooperativa Eléctrica evaluó posibles riesgos en el tendido.

RÍO GRANDE. – Personal de la Comisaría Segunda intervino hoy a la tarde en un sector de calle Roldán al 600, donde un vecino alertó que una persona estaba cortando cables de alta tensión utilizando un hacha de mano.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la detención de Javier Ismael Panique, quien fue sorprendido en plena acción. Se dio inmediata intervención al fiscal de turno, que dispuso su detención y la realización de los trámites correspondientes por el presunto delito de robo en grado de tentativa.

Ante la situación y el riesgo potencial para la seguridad pública, se solicitó la presencia de personal de la Cooperativa Eléctrica, que inspeccionó el tendido para determinar si existía algún tipo de daño o peligro para los vecinos. El hombre quedó a disposición de la Justicia.