Detuvieron a tres hombres tras un robo a un comercio

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local de calle Fagnano en Río Grande. Los sujetos fueron interceptados tras ser seguidos por el propietario del comercio. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Durante la madrugada de hoy, personal policial intervino ante un hecho delictivo registrado en un local comercial ubicado sobre la calle Fagnano al 500, donde tres sujetos sustrajeron mercadería.

Tras advertir la situación, el propietario del comercio siguió a los presuntos autores y dio aviso a la Policía, lo que permitió un rápido operativo de búsqueda. Los individuos fueron finalmente interceptados en la intersección de calle Espora al 800.

En el lugar se procedió a la aprehensión de Oscar Laudino Aguirre, de 29 años; Luis Felipe Carrazán, de 36; y César Leandro Pachado, de 25 años. Posteriormente, el fiscal de turno dispuso la detención de los tres involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.