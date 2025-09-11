Detuvieron a dos sujetos que habían agredido a policías

Ocurrió ayer a la tarde en Ushuaia. Los detenidos estaban tomando bebidas alcohólicas en un auto y cuando los policías intentaron identificarlos los atacaron. Otros uniformados llegaron al lugar y procedieron a las detenciones de ambos. (Imagen de video)

USHUAIA. – Ayer a las 19:00, personal policial intervino en un sector de la esquina de las calles Fuegia Basket y Francisco Torres, donde dos hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de un vehículo.

Al intentar identificar a los ocupantes de un vehículo Chevrolet Prisma de color blanco, los individuos reaccionaron de manera hostil y agredieron físicamente al personal policial.

Debido a la violencia desplegada por los agresores, se solicitó apoyo adicional quienes al llegar al lugar realizaron la reducción y detención de los sujetos que fueron identificados como Marcos Antonio Vidal Cayola y Jhonny López Aguayo.

Se dio intervención a la Fiscalía de turno y el personal policial agredido fue trasladado para su atención médica.