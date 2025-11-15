Detienen en San Luis a un hombre con pedido de captura en Tierra del Fuego

Un hombre mayor de edad con pedido de captura nacional emitida por la Justicia de Tierra del Fuego, por una causa relacionada con un delito sexual, fue detenido el jueves en Villa de Merlo, provincia de San Luis. (Foto: Policía de San Luis)

RÍO GRANDE. – El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 26° y del Departamento de Investigaciones de Villa de Merlo, quienes realizaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona de las calles El Carpintero y Platero, donde el sospechoso residía.

Tras confirmar su identidad y la vigencia del requerimiento judicial emitido por la Justicia de Tierra del Fuego, las autoridades notificaron a esa jurisdicción y el individuo quedó detenido, a disposición del magistrado competente.